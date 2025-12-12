Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen

Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen (Mei Sada)

JAKARTA - Sebanyak 22 orang tewas dalam kebakaran Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2-25). Kebanyakan dari korban ditemukan di dekat jendela.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Hery Saputra, menjelaskan korban terjebak di lantai 2-6 gedung tersebut.

"Itu juga yang menjadi perkiraan kami bahwa dari 22 korban, selain banyak yang di jalur mengevakuasi diri ditemukannya, juga ada banyak yang di pinggiran kaca," ujar Roby kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

1. Tak Ada Alat Pemecah Kaca

Roby menduga para korban hendak memecahkan kaca-kaca itu demi menghirup oksigen dari luar. Namun, para korban disebut tidak berhasil memecahkan kaca.

Roby juga menyebut polisi tidak menemukan adanya alat khusus untuk memecahkan kaca dalam kondisi darurat. Hal ini membuat mereka gagal memecahkan kaca.

"Indikasinya tidak ada pemecah kaca karena tidak berhasil memecahkan kaca untuk mengambil udara atau oksigen," ujar dia.