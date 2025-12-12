Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |15:30 WIB
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Polisi ungkap pemicu kebakaran Gedung Terra Drone (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA — Polisi mengungkap asal-usul pemicu kebakaran yang melahap Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran ternyata berasal dari percikan api pada baterai jenis Lithium Polymer.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan baterai rusak berkapasitas 30.000 mAh yang ditumpuk itu terjatuh.

“Baterai berukuran 30.000 mAh itu jatuh. Sejak jatuh, timbul percikan api di mana di tempat tersebut juga ada baterai lainnya, kemudian menyambar sehingga akhirnya seluruh lantai 1 terbakar,” ucap Susatyo, Jumat (12/12/2025).

Susatyo menjelaskan kebakaran itu terjadi di lantai 1 gedung yang difungsikan sebagai gudang inventaris perusahaan Terra Drone. Api lantas membesar dan membakar seluruh ruangan itu.

“Lokasi api pertama di ruangan dua yang difungsikan sebagai gudang inventaris,” lanjut Susatyo.

