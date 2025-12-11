Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:02 WIB
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
JAKARTA - Polisi menangkap Direktur utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wishnu Wardana alias MWW, terkait kebakaran gedung yang menewaskan 22 orang. Dia ditangkap di apartemen miliknya, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan video penangkapan yang diterima Okezone, Kamis (11/12/2025), terlihat Michael saat itu berbincang dengan sejumlah penyidik di depan kamarnya. Pihak kepolisian pun tengah menjelaskan kepada MW bahwa kedatangan saat itu adalah untuk menangkap MW.

“Kita harus ambil tindakan segera, tapi sudah nggak bisa lagi Bapak mau gini-gini juga," kata penyidik saat memberikan penjelaskan.

Dalam video itu, Michael terlihat membela diri. Ia sempat menyatakan dirinya menerima surat panggilan polisi pada besok.

“Bukan, surat yang terima itu kan besok, jam 10," tutur Michael.

Pihak penyidik kembali memberi penjelasan terhadap Michael. Penyidik mengatakan telah melakukan proses penyelidikan dan menemukan sejumlah alat bukti yang akhirnya menetapkan Michael sebagai tersangka.

"Jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut, kita juga cari alat bukti. Alat bukti, harusnya kalau tadi Bapak datang mungkin Bapak bisa kasih pembelaan ke polisi atau gimana. Tapi kita juga sudah dalam perjalanannya kita ketemu lagi alat bukti yang untuk sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka," lanjut penyidik.

 

Telusuri berita news lainnya
