Breaking News! Dirut Terra Drone Indonesia Ditangkap di Apartemen Mewah Jaksel

JAKARTA - Polisi menangkap dan menetapkan Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia berinisial MW sebagai tersangka. MW ditangkap di apartemen mewah miliknya di kawasan Jakarta Selatan.

“(Ditangkap) di apartemennya di Jakarta Selatan, Setia Budi,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Polisi juga telah menetapkan MW sebagai tersangka sebelum melakukan penangkapan pada Rabu (10/11). "Kemarin," singkat Roby.

Sekadar diketahui, kebakaran melanda Gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut total ada 76 orang berada di dalam gedung saat insiden terjadi. Dari jumlah itu, 54 orang berhasil selamat, sementara 22 lainnya dinyatakan meninggal dunia.

(Fahmi Firdaus )