Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |18:02 WIB
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
A
A
A

JAKARTA – Polri mengungkapkan penyebab meninggalnya korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025. Diketahui, 22 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama mengatakan, korban meninggal akibat menghirup gas karbon monoksida yang muncul akibat ledakan baterai drone di lantai dasar.

"Untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para senior spesialis forensik kami, itu mengarah kepada terhirupnya asap gas CO, Karbon Monoksida, mohon dibilang Karbon Monoksida ya, itu dari hasil pemeriksaan," ujar Nyoman, Rabu (10/12/2025).

"Ada juga pemeriksaan luar sederhana yang menunjukkan tanda tersebut. Saya kira itu jawaban kami," sambungnya.

Nyoman kemudian merincikan kondisi korban meninggal saat ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Jadi itu semuanya rata-rata mengalami derajat 2, melepuh seperti itu. Kemudian, apa namanya, ada bagian-bagian yang, termasuk juga sidik jarinya agak susah kita eksplor begitu, karena juga beberapa bagian dari tubuh itu juga melepuh,’’tandasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menambahkan, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman soal penyebab pasti kebakaran ini. Dia meminta publik untuk bersabar demi keakuratan hasil penyidikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189037/viral-INY9_large.jpg
Pilu! Pesan Terakhir Ervina dan Jeritan Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189031/viral-Fy1v_large.jpg
Kenapa Api Lithium Kebakaran Gedung Terra Drone Sulit Padam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189013/kebakaran-uKbh_large.jpg
Breaking News! Basement Pesantren di Jagakarsa Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189011/kebakaran-jHhO_large.jpg
7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone Diserahkan ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189005/kebakaran-2JjA_large.jpg
RS Polri Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Terra Drone, Berikut Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188997/mendagri-wcZ7_large.jpg
Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement