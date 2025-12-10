Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida

JAKARTA – Polri mengungkapkan penyebab meninggalnya korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025. Diketahui, 22 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Karo Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama mengatakan, korban meninggal akibat menghirup gas karbon monoksida yang muncul akibat ledakan baterai drone di lantai dasar.

"Untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para senior spesialis forensik kami, itu mengarah kepada terhirupnya asap gas CO, Karbon Monoksida, mohon dibilang Karbon Monoksida ya, itu dari hasil pemeriksaan," ujar Nyoman, Rabu (10/12/2025).

"Ada juga pemeriksaan luar sederhana yang menunjukkan tanda tersebut. Saya kira itu jawaban kami," sambungnya.

Nyoman kemudian merincikan kondisi korban meninggal saat ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Jadi itu semuanya rata-rata mengalami derajat 2, melepuh seperti itu. Kemudian, apa namanya, ada bagian-bagian yang, termasuk juga sidik jarinya agak susah kita eksplor begitu, karena juga beberapa bagian dari tubuh itu juga melepuh,’’tandasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menambahkan, tim penyidik masih terus melakukan pendalaman soal penyebab pasti kebakaran ini. Dia meminta publik untuk bersabar demi keakuratan hasil penyidikan.