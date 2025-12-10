Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |14:16 WIB
Mendagri Tinjau Gedung Terra Drone Usai Kebakaran, Soroti Sertifikasi Laik Fungsi
Mendagri Tito Karnavian tinjau lokasi kebakaran Terra Drone di Kemayoran, Jakarta (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terbakar pada Selasa 9 Desember 2025. Diketahui, imbas dari kebakaran tersebut, 22 orang meninggal dunia.

Mendagri menyoroti aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah gedung. PBG ini, kata dia, diterbitkan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Nah, salah satu syarat untuk Persetujuan Bangunan Gedung itu adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF)," kata Tito.

Salah satu poin dalam SLF tersebut terkait dengan pencegahan atau mitigasi terjadinya kebakaran dalam gedung. Sehingga, sebelum diterbitkan sertifikatnya, Dinas Pemadam Kebakaran akan memeriksa kondisi gedung terlebih dahulu.

"Syaratnya salah satunya, Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat: apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran? Kemudian, apakah di tempat itu ada, misalnya, jalur evakuasi? Sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188986/pramono_anung-BbNW_large.jpg
Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188972/kebakaran-RP3w_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Gedungnya Dibangun Tanpa Aturan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188961/kebakaran-8IaB_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Harap Biaya Pemulangan Jenazah ke Luar Kota Ditanggung Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188834/polri-OpBF_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Korban Tewas Dibawa ke RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188827/kebakaran-Mi7D_large.jpg
6 Fakta Kebakaran di Gedung Terra Drone Kemayoran, Karyawan Panik hingga 22 Tewas Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188819/kebakaran-jmsE_large.jpg
Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement