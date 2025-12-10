Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Harap Biaya Pemulangan Jenazah ke Luar Kota Ditanggung Pemerintah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:43 WIB
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Harap Biaya Pemulangan Jenazah ke Luar Kota Ditanggung Pemerintah
Sulaiman, keluarga korban kebakaran Terra Drone (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
JAKARTA - Kerabat salah satu korban meninggal akibat kebakaran Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggung biaya pemulangan jenazah ke luar kota.

Hal ini disampaikan Sulaiman, selaku kerabat dekat korban wanita bernama Pariyem (25) asal Lampung.

"Iya, saya dengar dari media, katanya dari Pemprov DKI menanggung untuk transportasi ambulans. Cuma, kita yang dari Lampung tolong digratiskanlah dari Pemprov DKI, jangan sebelah pihak, karena kita orang enggak punya di Lampung," ucap Sulaiman di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025).

Ia lalu menceritakan latar belakang keluarga Pariyem yang tergolong masyarakat kurang mampu. Pariyem merupakan perantau yang bekerja di perusahaan tersebut selama tiga tahun silam.

Selama ini, Pariyem juga membantu keluarga untuk menafkahi ibunya yang sudah tua. "Iya, dia tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah enggak ada, ibunya sudah tua. Dia paling bungsu dari lima saudara," ujarnya.

Sulaiman menjelaskan pihak keluarga mendapat informasi kematian Pariyem sekitar pukul 17.00 WIB pada Selasa, 9 Desember kemarin. Setelahnya, Sulaiman langsung menemani kakak kandung korban untuk mendatangi Pos DVI RS Polri guna mengurus administrasi pemulangan jenazah ke Lampung.

"Ibunya masih di Lampung Barat. Sementara, ibunya belum diberi tahu karena sudah tua, khawatir drop. Cuma, kalau saudara yang lain sudah dikasih informasi," katanya.

(Arief Setyadi )

      

