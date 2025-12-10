Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |13:25 WIB
Buntut Kebakaran Terra Drone, Pramono Bakal Cek Semua Izin Gedung di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pengecekan perizinan gedung-gedung di Jakarta pasca insiden kebakaran gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan gedung bila terjadi kondisi darurat.

"Jadi saya sudah meminta dan dalam minggu-minggu ini kita akan segera mengecek kembali semua gedung yang ada," ucap Pramono di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Masalah perizinan bangunan yang tidak sesuai prosedur, menurutnya, biasa ditemui pada gedung-gedung yang tumbuh di Jakarta. Karena kebanyakan gedung tinggi telah menyediakan jalur darurat yang layak.

"Karena memang yang seringkali jadi problem itu bukan gedung-gedung yang tinggi-tinggi, yang memang aturan dan syarat administrasinya lengkap, tetapi gedung-gedung yang tumbuh," ujar Pramono.

Gedung Terra Drone yang dilahap si jago merah kemarin, menurutnya, merupakan gedung tumbuh yang diduga persyaratan pembangunannya tidak sesuai prosedur. Karena jika pembangunan mentaati aturan, kebakaran tidak akan separah kemarin.

Halaman:
1 2
      
