HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bidik Tersangka, Polisi Periksa Manajemen Gedung Terra Drone

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |23:18 WIB
Bidik Tersangka, Polisi Periksa Manajemen Gedung Terra Drone
Kebakaran Gedung Terra Drone/Okezone
A
A
A

JAKARTA  - Polisi sudah mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa kebakaran yang melanda Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diketahui, kebakaran tersebut mengakibatkan 22 orang tewas.

Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melakukan peninjauan Gedung Terra Drone pasca kebakaran.

"Dari pihak Polres Jakarta Pusat hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 7 saksi. 6 adalah karyawan dan 1 adalah warga lingkungan. Untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana karena unsur kelalaian," kata Kapolres, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, kata dia, pihak kepolisian juga akan mendalami informasi dari lingkungan sekitar terkai berapa lama gedung ini beroperasi. Termasuk menggali dari pihak perusahaan.

"Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen. Apakah sudah diperhitungkan terkait dengan risiko dari usaha ini. Apakah cukup dengan APAR yang untuk bisa memadamkan baterai ya, yang kita lihat," ujarnya.

 

