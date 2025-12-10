Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, Begini Firasat Keluarga Korban Tewas

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |19:27 WIB
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, Begini Firasat Keluarga Korban Tewas
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, Begini Firasat Keluarga Korban Tewas
JAKARTA - Kakak korban Mochamad Apriyana (40), Burhan, mengungkapkan perubahan sikap sang adik sebelum meninggal dunia akibat kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat

Saat ditemui Okezone di Pos DVI Rumah Sajit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Burhan mengaku sangat terpukul begitu mendengar adiknya menjadi korban.

Dia mengetahui kebakaran di kantor almarhum dari adiknya yang lain. Di kantor tersebut, Burhan menjelaskan bahwa Apriayana baru bekerja selama enam bulan terakhir sebagai seorang manajer.

"Komunikasi seminggu yang lalu kayaknya, lewat telepon itu juga. Cuma kalau yang ini (menunjuk adiknya) rutin. Karena dekat. Kalau saya kan jauh," kata Burhan, Rabu (10/12/2025).

Namun saat ditanya lebih detail soal tanda-tanda kepergian adiknya, Burhan mencoba mengingat momen itu. Dia mengaku Apriyana sempat menunjukan perubahan sikap sebelum peristiwa kebakaran itu berlangsung.

"Memang adik saya ini kan sebenarnya biasanya dia agak emosian gitulah. Tapi beberapa kali telepon itu berubah. Saya enggak ngerti, jadi kalem, jadi soft, jadi nenangin," ujar Burhan.

 

