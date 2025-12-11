Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Dirut Terra Drone Ditetapkan Tersangka Buntut Kebakaran Gedung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:21 WIB
Breaking News! Dirut Terra Drone Ditetapkan Tersangka Buntut Kebakaran Gedung
Direktur Utama Terra Drone ditangkap polisi (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia berinisial MW, terkait kebakaran gedung yang menewaskan 22 orang. Kini, ia ditetapkan sebagai tersangka.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra menyebutkan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara.

“Semalam kita gelarkan, kita tersangkakan semalam,” kata Roby, Kamis (11/12/2025).

Roby menjelaskan, MW dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 187, 188, dan 359 KUHP. Ia pun terancam hukuman penjara seumur hidup.

“(Dijerat Pasal) 187, 188, 359 KUHP,” ujarnya.

Diketahui, Pasal 187 KUHP mengatur soal perbuatan sengaja menyebabkan kebakaran, Pasal 188 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kebakaran, dan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Berikut bunyi Pasal 187 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189233/kebakaran-abt4_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Indonesia Ditangkap di Apartemen Mewah Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189149/kebakaran_gedung_terra_drone-DukW_large.jpg
Breaking News! Polisi Tangkap Dirut PT Terra Drone Terkait Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189067/kebakaran-BeUK_large.jpg
Identifikasi 22 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Selesai, Ini Daftarnya!   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189051/kebakaran-Xof3_large.jpg
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189037/viral-INY9_large.jpg
Pilu! Pesan Terakhir Ervina dan Jeritan Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189031/viral-Fy1v_large.jpg
Kenapa Api Lithium Kebakaran Gedung Terra Drone Sulit Padam?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement