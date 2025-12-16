Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |09:33 WIB
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau langsung lokasi pasca kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/12/2025) pagi.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG), Pramono bersama jajaran tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB. Ia sempat berdialog dengan sejumlah pedagang yang terdampak kebakaran.

Pramono juga meninjau area dengan dampak terparah, di mana 350 kios dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa yang terjadi pada Senin, 15 Desember 2025.

Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan dengan total Rp600 juta kepada 121 pedagang, yang kehilangan tempat berjualan. Masing-masing pedagang menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

"Rekan-rekan sekalian, saya baru saja meninjau Pasar Induk Kramat Jati yang pada Senin kemarin terbakar. Terdapat 350 kios yang ditempati 121 pedagang dengan luas area sekitar 6.166 meter persegi. Dari hasil perhitungan, kerugian diperkirakan mencapai Rp10 miliar," ujar Pramono di lokasi.

 

