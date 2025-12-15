Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Korban

Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Korban (Aldhi Chandra)

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Selain tidak ada korban jiwa, tidak ada juga korban luka-luka.

1. Tak Ada Korban

"Jadi korban jiwa maupun luka tidak ada ditemukan. Semuanya alhamdulillah sehat dan selamat," ujar Alfian di Pasar Induk Kramat Jati.

Ia menjelaskan aktivitas Pasar Induk Kramat Jati saat kebakaran memang sudah ramai. Namun, menurutnya, saat peristiwa kebakaran terjadi, para pedagang memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR).

"Kami sudah berkoneksi dengan pihak Direktur Pasar Jaya, sudah melakukan pemadaman sementara dengan menggunakan APAR 150 biji," tuturnya.

Alfian belum menjelaskan penyebab kebakaran. Menurutnya, polisi akan melakukan penyelidikan operasi pemadaman dari petugas pemadam kebakaran rampung.

"Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslabfor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan. Ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran dan setelah nanti kita lakukan status quo TKP sehingga kita lakukan untuk olah TKP," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)