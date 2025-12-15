Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Korban

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |10:40 WIB
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Korban
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Korban (Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025). Selain tidak ada korban jiwa, tidak ada juga korban luka-luka.

1. Tak Ada Korban

"Jadi korban jiwa maupun luka tidak ada ditemukan. Semuanya alhamdulillah sehat dan selamat," ujar Alfian di Pasar Induk Kramat Jati.

Ia menjelaskan aktivitas Pasar Induk Kramat Jati saat kebakaran memang sudah ramai. Namun, menurutnya, saat peristiwa kebakaran terjadi, para pedagang memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR).

"Kami sudah berkoneksi dengan pihak Direktur Pasar Jaya, sudah melakukan pemadaman sementara dengan menggunakan APAR 150 biji," tuturnya.

Alfian belum menjelaskan penyebab kebakaran. Menurutnya, polisi akan melakukan penyelidikan operasi pemadaman dari petugas pemadam kebakaran rampung.

"Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslabfor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan. Ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran dan setelah nanti kita lakukan status quo TKP sehingga kita lakukan untuk olah TKP," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940//kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928//kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916//kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189556//kios_dibakar_di_kalibata-2NnH_large.jpg
Usut Kasus Pembakaran Warung di Kalibata, Polisi Periksa 6 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554//kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494//kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement