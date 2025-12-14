Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |15:10 WIB
Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meresmikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Kelapa pada Minggu (14/12/2025). Pramono mengungkapkan, bahwa proses perizinan pembangunan gereja tersebut telah dimulai sejak 35 tahun lalu.

"Saya hadir untuk peresmian Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa, yang pembangunannya dimulai pada bulan April dan selesai pada bulan November. Hari ini gereja ini resmi digunakan," kata Pramono saat peresmian.

Ia menuturkan, proses perizinan gereja tersebut memakan waktu sangat panjang hingga jemaat harus berpindah-pindah tempat ibadah.

"Gereja ini dalam proses perizinannya memakan waktu 35 tahun untuk bisa menjadi tempat beribadah dan jemaat harus berpindah-pindah. Akhirnya, alhamdulillah, hari ini selesai," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189709//viral-4MKR_large.jpg
Dua Anak yang Ditabrak Mobil MBG Masih Dirawat Intensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189711//pramono_anung-Ijwg_large.jpg
Pramono: Banjir Jakarta Bisa Ditangani Asal Air Rob Tak Naik, Kita Punya 1.200 Pompa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189727//viral-YwpX_large.jpg
Pramono Geram Pengeroyokan Matel Berujung Kerusuhan: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189513//pram-f5Oj_large.jpg
Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189198//viral-Fz18_large.jpg
Pramono: Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement