Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meresmikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Kelapa pada Minggu (14/12/2025). Pramono mengungkapkan, bahwa proses perizinan pembangunan gereja tersebut telah dimulai sejak 35 tahun lalu.

"Saya hadir untuk peresmian Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa, yang pembangunannya dimulai pada bulan April dan selesai pada bulan November. Hari ini gereja ini resmi digunakan," kata Pramono saat peresmian.

Ia menuturkan, proses perizinan gereja tersebut memakan waktu sangat panjang hingga jemaat harus berpindah-pindah tempat ibadah.

"Gereja ini dalam proses perizinannya memakan waktu 35 tahun untuk bisa menjadi tempat beribadah dan jemaat harus berpindah-pindah. Akhirnya, alhamdulillah, hari ini selesai," sambungnya.