HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ricuh Kalibata Berujung Pembakaran Lapak, Begini Sikap Gubernur Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |10:59 WIB
Ricuh Kalibata Berujung Pembakaran Lapak, Begini Sikap Gubernur Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belasan lapak pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan, rusak akibat dibakar saat kericuhan yang berawal dari pengeroyokan terhadap dua orang debt collector atau mata elang (matel) pada Kamis (11/12) malam. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa lahan yang ditempati para pedagang tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Pramono menambahkan, pihaknya tengah mengorganisasikan serta melakukan penataan ulang terhadap pemanfaatan lahan tersebut pascainsiden.

“Ya, begini. Kebetulan lahan yang digunakan itu lahannya Penkop, Pemerintah Kota semua. Tentunya kami sedang mengorganisasikan, me-reorganisasi tentang ini,” kata Pramono, Minggu (14/12/2025).

Pramono juga telah meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) untuk mempelajari dan mengkaji kondisi pascakejadian. Nantinya, setelah menerima laporan dari Dinas PPKUKM, Pramono akan mengambil keputusan atau menentukan solusi bagi para pedagang terdampak.

“Kami sedang meminta kepada UMKM untuk mempelajari. Nanti pada saatnya saya segera putuskan,” ujarnya.

 

