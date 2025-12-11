Pramono: Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti!

JAKARTA- Pengemudi mobil pengantar makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ternyata dikendarai sopir pengganti. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan orang terluka.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menyebut, mobil tersebut memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan ke sekolah ini.

"Karena sopirnya ganti, padahal pintunya (sekolah) tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru," kata Pramono di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Pramono memerintahkan RSUD Koja dan juga RSUD Cilincing untuk merawat para korban dengan baik. Selain itu, Pramono menginstruksikan kedua rumah sakit daerah itu untuk menggratiskan biaya pengobatan para korban.

"Tadi saya sudah menyampaikan kepada dua direktur RSUD termasuk kemudian juga kepada kadis kesehatan Jakarta, biaya semua ditanggung Pemprov Jakarta," ujarnya.

Korban luka akibat peristiwa itu mencapai 21 orang. Sebanyak lima diantaranya dirawat di RSUD Koja, sementara enam lainnya dilarikan ke RSUD Cilincing.

(Fahmi Firdaus )