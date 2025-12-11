Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |13:50 WIB
Pramono: Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti!
Pengemudi Mobil MBG Penabrak Siswa SD Ternyata Sopir Pengganti/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Pengemudi mobil pengantar makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ternyata dikendarai sopir pengganti. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan orang terluka.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menyebut, mobil tersebut memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan ke sekolah ini.

"Karena sopirnya ganti, padahal pintunya (sekolah) tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru," kata Pramono di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Pramono memerintahkan RSUD Koja dan juga RSUD Cilincing untuk merawat para korban dengan baik. Selain itu, Pramono menginstruksikan kedua rumah sakit daerah itu untuk menggratiskan biaya pengobatan para korban.

"Tadi saya sudah menyampaikan kepada dua direktur RSUD termasuk kemudian juga kepada kadis kesehatan Jakarta, biaya semua ditanggung Pemprov Jakarta," ujarnya.

Korban luka akibat peristiwa itu mencapai 21 orang. Sebanyak lima diantaranya dirawat di RSUD Koja, sementara enam lainnya dilarikan ke RSUD Cilincing.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191//viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187//viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189181//nanik_deyang-dZtH_large.jpg
BGN Buka Suara soal Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189179//mbg-KiGI_large.jpg
Tragedi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa, Orangtua Korban Berbondong-bondong ke RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189165//foto_foto_penampakan_mobil_mbg-lSi4_large.jpg
Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189168//mobil_mbg-u9ip_large.jpg
Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement