Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru

Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru (Aldhi Chandra)

JAKARTA - Polisi menyatakan ada 20 orang yang menjadi korban usai ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/12/2025).

1. 20 Jadi Korban

"Korban 20 orang, 19 siswa dan 1 orang guru," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi Okezone.

Budi merinci, dari jumlah korban itu, lima di antaranya berada di RS Koja. Kemudian, 14 lainnya di RSUD Cilincing.

"1 orang di puskesmas Cilincing dan sudah pulang," ujar Budi.

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah.

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan.