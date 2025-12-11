Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:26 WIB
Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru
Korban yang Ditabrak Mobil MBG di SDN 01 Kalibaru, 19 Siswa dan Seorang Guru (Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan ada 20 orang yang menjadi korban usai ditabrak mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut), Kamis (11/12/2025). 

1. 20 Jadi Korban

"Korban 20 orang, 19 siswa dan 1 orang guru," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi Okezone.

Budi merinci, dari jumlah korban itu, lima di antaranya berada di RS Koja. Kemudian, 14 lainnya di RSUD Cilincing. 

"1 orang di puskesmas Cilincing dan sudah pulang," ujar Budi. 

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah. 

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189160//mobil_mbg_tabrak_siswa-FhAW_large.jpg
Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189158//mbg-hX8O_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189156//sdn_01_pagi-YqpB_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189148//mobil_mbg_tabrak_siswa_sdn_01_kalibaru-LjFH_large.jpg
Kronologi Mobil MBG Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189144//mobil_mbg_tabrak_siswa-l5Dq_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Data Jumlah Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189142//tangkap-Nkdv_large.jpg
Polisi Tangkap Sopir Mobil MBG yang Tabrak Sejumlah Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement