HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hilang Kendali di Jalan Tergenang, Pemotor Tewas di Cikarang Barat

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |19:11 WIB
Diduga Hilang Kendali di Jalan Tergenang, Pemotor Tewas di Cikarang Barat
Pemotor tewas saat banjir (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, pada Kamis 22 Januari 2026, kemarin.

Korban diketahui berinisial SA (52), warga Kampung Pilar Barat, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara. 

Kapolsek Cikarang Barat AKP Tri Baskoro Bintang Wijaya menyebut, dugaan sementara korban mengalami kecelakaan tunggal.

"Pengendara sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi B 5080 FTI atas nama Said Asra meninggal dunia," kata Tri kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Dugaan kecelakaan tunggal tersebut diperkuat keterangan saksi mata bernama Rusdi, yang melihat langsung peristiwa di lokasi kejadian. Ia menyebut korban melintas dari arah barat menuju timur.

"Setibanya di lokasi kejadian, melintasi jalan yang tergenang air, korban diduga kehilangan kendali, terjatuh, dan meninggal dunia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
