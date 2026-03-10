Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Tewas Tertabrak Trailer di Tanjung Priok, Sopir Truk Kabur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |00:03 WIB
Pemotor Tewas Tertabrak Trailer di Tanjung Priok, Sopir Truk Kabur
Pemotor Tewas Tertabrak Trailer di Tanjung Priok, Sopir Truk Kabur (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara motor tewas terlindas truk trailer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (9/3/2026).

"Korban pengemudi motor Honda Beat bernomor polisi B 3428 SUE berinisial FA meninggal dunia di lokasi," ujar Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edi saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat korban FA yang menaiki sepeda motor maticnya itu melintas di Jalan RE Martadinata dari arah barat menuju timur. Sesampainya di dekat Depo Bumi Kalog, korban terlibat tabrakan dengan pengemudi Honda Spacy bernomor polisi B 3730 BOX yang dikendarai HJ yang melaju searah di depanya.

"Korban lalu oleng ke kanan dan terlindas kendaraan trailer dengan nomor polisi yang tidak diketahui, yang melaju searah di samping kanannya," tuturnya.

Dia menambahkan, pengemudi kendaraan trailer itu meninggalkan lokasi kejadian begitu saja alias kabur. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit guna keperluan visum. Saat ini, polisi masih mencari identitas kendaraan trailer tersebut.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205734//pramono_anung-FNJ1_large.jpg
Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Jaksel, Biayanya Ditanggung Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205622//viral-WxAm_large.jpg
Lansia Tewas Mengenaskan Terlindas Truk Trailer di Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205371//kecelakaan-RZQo_large.jpg
Diduga Ngantuk, Pemotor Tewas Mengenaskan Tersenggol Transjakarta di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205277//kecelakaan_beruntun-2fFs_large.jpg
5 Fakta Kecelakaan Beruntun 10 Kendaraan di Tol Cipularang Tewaskan 2 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205270//truk_kontainer_picu_kecelakaan_beruntun-9aAF_large.jpg
Diduga Rem Blong, Truk Kontainer Picu Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205264//kecelakaan_lalu_lintas-TLiO_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Petugas Lakukan Evakuasi hingga Atur Lalu Lintas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement