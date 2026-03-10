Pemotor Tewas Tertabrak Trailer di Tanjung Priok, Sopir Truk Kabur

JAKARTA - Seorang pengendara motor tewas terlindas truk trailer di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (9/3/2026).

"Korban pengemudi motor Honda Beat bernomor polisi B 3428 SUE berinisial FA meninggal dunia di lokasi," ujar Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edi saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat korban FA yang menaiki sepeda motor maticnya itu melintas di Jalan RE Martadinata dari arah barat menuju timur. Sesampainya di dekat Depo Bumi Kalog, korban terlibat tabrakan dengan pengemudi Honda Spacy bernomor polisi B 3730 BOX yang dikendarai HJ yang melaju searah di depanya.

"Korban lalu oleng ke kanan dan terlindas kendaraan trailer dengan nomor polisi yang tidak diketahui, yang melaju searah di samping kanannya," tuturnya.

Dia menambahkan, pengemudi kendaraan trailer itu meninggalkan lokasi kejadian begitu saja alias kabur. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit guna keperluan visum. Saat ini, polisi masih mencari identitas kendaraan trailer tersebut.



(Erha Aprili Ramadhoni)

