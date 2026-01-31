Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar: Keputusan Prabowo soal Board of Peace Tepat di Tengah Gejolak Global

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |08:44 WIB
Pakar: Keputusan Prabowo soal Board of Peace Tepat di Tengah Gejolak Global
Presiden Prabowo (foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gejolak geopolitik global kian mengarah pada eskalasi konflik terbuka seiring menguatnya unilateralisme negara-negara besar. Dalam situasi dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia dinilai harus memperkuat kesiapan pertahanan dan persatuan nasional jika ingin tetap menjaga perdamaian.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus GREAT Discussion (FGD) bertajuk “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang” yang digelar GREAT Institute. 

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa menegaskan, pentingnya prinsip inclusive security dalam menghadapi dunia yang semakin multipolar dan sarat konflik.

"Kita tidak boleh lagi menggantungkan pertahanan kepada negara yang lebih kuat, apalagi jika kekuatan itu digunakan untuk memaksakan kehendak kepada negara lain. Kasus Venezuela menunjukkan bagaimana kedaulatan negara bisa dilanggar, bahkan sampai pada penculikan presidennya," ujar Teguh, Sabtu (31/1/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putera menilai keberanian Presiden Trump memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tidak lepas dari karakter kebijakan luar negeri yang sangat personalistik.

“Margaret Hermann menyebutnya sebagai faktor idiosyncratic yang dipengaruhi kepribadian pemimpin, sementara Robert Jervis melihatnya sebagai faktor persepsi. Namun fenomena ini bukan hanya Trump. Pendekatan personalistik juga terlihat pada Vladimir Putin di Rusia, Xi Jinping di Tiongkok, bahkan Presiden Prabowo,” ungkap Rizal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/18/3198655//sekretaris_jenderal_pbb_antonio_guterres-upwT_large.jpg
AS Setop Iuran, PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198534//prabowo-MoBr_large.jpeg
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198622//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-Yjx2_large.jpg
Harlah Ke-100 NU, Prabowo Direncanakan Hadir di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198561//prabowo_subianto-3Ey0_large.jpg
Prabowo Bentuk Perminas Kelola Mineral Strategis di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198549//joko_widodo-sBJl_large.jpg
Gibran Disebut Potensial Capres 2029, Ini Respons Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198543//presiden_prabowo-BaIW_large.jpg
Bertemu Prabowo di Jakarta, Jokowi Akui Ada Pembicaraan Khusus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement