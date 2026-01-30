PBNU Dukung Langkah Prabowo Gabung Dewan Perdamaian, Keputusan Tepat untuk Bantu Palestina

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengambil keputusan untuk bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Menurut saya, keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina," kata Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, jika Indonesia sungguh-sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, harus hadir di semua arena.

"Karena kalau kita tidak hadir, kita hanya akan menonton dan membiarkan orang menentukan jalannya dinamika, jalannya pertarungan, dan proses-proses yang berlangsung sesudahnya," ujarnya.

Gus Yahya mengatakan, Board of Peace ini dibuat untuk menjadi wahana membicarakan perdamaian di Palestina, untuk Palestina. Karena itu, Indonesia bisa mengambil peran dalam dewan ini.

"Kalau tidak ada pihak yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh punya komitmen membantu Palestina ada di dalamnya, siapa yang akan bersuara demi Palestina?" tuturnya.

"Maka menurut saya, harus ada di dalam platform yang tersedia itu, suara yang membela kepentingan-kepentingan Palestina. Platform yang sekarang tersedia adalah Board of Peace," tuturnya.

