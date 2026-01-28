Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI Ungkap Iuran Dewan Perdamaian untuk Rekonstruksi Gaza

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |00:07 WIB
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menegaskan pungutan anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bukan sebagai bentuk membership fee. Ia menyebut, pungutan itu untuk merekonstruksi Gaza, Palestina.

Hal itu diungkapkan Sugiono saat disinggung perihal pungutan dari anggota BoP. Ia menegaskan, pungutan itu bukan bentuk membership fee 

"Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee," ungkap Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan BoP itu untuk menyelesaikan persoalan di Gaza, termasuk melakukan rekonstruksi.

"Terus rekonstruksinya siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu," kata Sugiono. 

"Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dewan," ucapnya.

Diketahui, iuran untuk masuk Dewan Perdamaian yang dibentuk AS bersifat sukarela. Menurut laporan media AS, pemerintah AS mewajibkan iuran sebesar 1 miliar dolar AS untuk dapat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
