HOME NEWS NASIONAL

Kabar Baik! Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi Rp90 Triliun hingga Peluang Perdamaian Gaza

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |20:58 WIB
Kabar Baik! Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi Rp90 Triliun hingga Peluang Perdamaian Gaza
Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi Rp90 Triliun hingga Peluang Perdamaian Gaza
A
A
A

JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air usai menjalani rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri. Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Prabowo mendarat di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Diketahui, Prabowo menjalani sejumlah agenda strategis selama kunjungan luar negerinya. Lawatan dimulai dengan kunjungan ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan Raja Charles III.

Dalam kunjungan ke Inggris tersebut, tercapai tiga kesepakatan utama yang menjadi hasil signifikan. Pertama, komitmen investasi dari Inggris sebesar 4 miliar poundsterling atau setara sekitar Rp90 triliun.

Kedua, penguatan kerja sama di bidang maritim. Ketiga, kerja sama pembangunan sebanyak 1.582 kapal nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di Indonesia.

Selain sektor ekonomi dan maritim, Prabowo juga memberikan perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan tinggi. Kerja sama ini mencakup peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Inggris, pendirian kampus universitas Inggris di Indonesia, serta program pertukaran dosen.

Setelah dari Inggris, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss, untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026.

Di hadapan sekitar 1.000 CEO perusahaan besar dunia, Prabowo memaparkan gagasan ekonomi yang telah dirancang dan dijalankan, baik sebelum maupun selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
