INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Berikan Koin Kepresidenan ke Pengawal Swiss

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:28 WIB
Momen Prabowo Berikan Koin Kepresidenan ke Pengawal Swiss
Presiden Prabowo Subianto berikan koin kepresidenan ke pengawal Swiss yang dampinginya (Foto: IG Setkab)
A
A
A

ZURICH – Presiden Prabowo Subianto memberikan koin Kepresidenan sebagai bentuk apresiasi kepada tim pengawal dari Pemerintah Swiss yang mendampinginya selama rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos.

Momen hangat ini terjadi di Bandara Internasional Zurich, Jumat 23 Januari 2026, sesaat sebelum Presiden bertolak menuju Paris, Prancis.

Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Presiden menyapa satu per satu personel pengamanan tersebut untuk mengucapkan terima kasih. Cinderamata berupa koin khusus ini merupakan tradisi Presiden Prabowo sebagai kenang-kenangan atas dedikasi para pengawal selama agenda kenegaraan di Swiss.

Di Davos, Presiden Prabowo sukses memaparkan konsep ekonomi "Prabowonomics". Kini, perjalanan berlanjut ke Paris untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron guna memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, di Prancis, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Macron dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore waktu setempat. Setelah menyelesaikan rangkaian agenda di Paris, Presiden Prabowo direncanakan segera kembali ke Indonesia.

Presiden Prabowo dan rombongan lepas landas menuju Paris menggunakan pesawat kepresidenan pada pukul 13.51 waktu setempat. Dalam penerbangan tersebut, Presiden didampingi putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Keberangkatan Presiden dilepas Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss I Gede Ngurah Swajaya, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto R. Suryodipuro, serta Atase Darat RI untuk Prancis merangkap Swiss Aji Nugroho.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
