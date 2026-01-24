Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan ke Eropa

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |18:15 WIB
Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan ke Eropa
Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan ke Eropa
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kenegaraannya ke tiga negara yakni Inggris, Swiss dan Prancis pada Sabtu (24/1/2026).

Dilihat Okezone dari Youtube Sekretariat Presiden, Pesawat kepresidenan Garuda Indonesia yang membawa Prabowo beserta rombongan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 17.30 WIB.

Ketika pesawat mendarat dengan sempurna, Presiden Prabowo yang mengenakan peci hitam dan baju safari berwarna coklat pun keluar dan turun.

Setibanya di bawah, Presiden Prabowo turut disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Sekretaris Pribadi Rizky Irmansyah.

Prabowo sempat berbincang sebentar dengan Mensesneg hingga Kapolri sebelum akhirnya meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma.

Sebagai informasi, negara pertama yang dikunjungi Prabowo yakni Inggris. Dalam kunjungannya itu, Prabowo bertemu Raja Charles III hingga Perdana Menteri (PM) Keir Starmer.

 

Halaman:
1 2
      
