Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasan Nasbi Dipanggil Prabowo ke Istana, Sinyal Kembali Gabung ke Kabinet?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:42 WIB
Hasan Nasbi Dipanggil Prabowo ke Istana, Sinyal Kembali Gabung ke Kabinet?
Hasan Nasbi Dipanggil Prabowo ke Istana/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Hasan Nasbi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/3/2026). Lantas apakah pemanggilan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan sinyal kembali ke Kabinet Merah Putih?

Sebelumnya, Hasan Nasbi juga ikut rapat dengan para menteri di Hambalang pada 9 Maret 2026 lalu. Meski begitu dia enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil Presiden Prabowo kali ini.

"Saya tidak tahu ini kenapa dipanggil. Ada agenda katanya, agenda sama Presiden," katanya kepada awak media.

Dia pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. "Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya,"imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasan pun menjelaskan kehadiran dirinya dalam rapat di Hambalang. Dia mengatakan rapat tersebut berlangsung sekitar tiga hingga empat jam dan membahas berbagai isu global dan kondisi terkini yang berpotensi berdampak pada Indonesia.

"Berapa lama ya? Adalah mungkin tiga jam, empat jam adalah. Kan diselingi buka puasa kan? Totalnya mungkin ada tiga jam, empat jam adalah," kata Hasan.

"Topik-topik kondisi terkini saja. Kan kita ada, lagi di luar lagi ada perang, terus bagaimana Indonesia menyikapinya supaya kita tidak terjebak ke dalam krisis, bagaimana solusinya, macam-macam lah. Tapi kan yang bicara menteri-menteri ya. Saya dengarkan saja. Saya kan tidak ikut ngomong, saya dengarkan saja," jelasnya.

Hasan Nasbi juga enggan menjelaskan detil mengenai kondisi terkini pasca konflik di Timur Tengah dampak dari perang Amerika Serikat-Israel dan Iran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171111/mensesneg-di14_large.jpg
Mensesneg Peringatkan Pejabat Jangan Semena-mena Pakai Sirine dan Strobo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144369/pemerintah-Ot2w_large.jpg
Isu Direshuffle Gegara Pernyataan Kontroversial, Menkes Budi: Saya Dikasih Minum Air Kelapa 2 Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078526/prabowo_subianto-sLcj_large.jpg
Prabowo Diyakini Bakal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/337/3077775/prabowo-SB21_large.jpg
Ferry Juliantono Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkop, Hamdan Zoelva: dari Penjara ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077058/kabinet_prabowo-7JD3_large.jpg
Momen 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Foto Bersama Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077050/prabowo-ka4M_large.jpg
Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menhan, Konco Lawas Prabowo yang Sama-Sama Ditempa di Lembah Tidar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement