Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS

Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru, 19 Dilarikan ke RS (tangkapan layar/Instagram)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait kecelakaan mobil pengangkut makanan bergizi nasional (MBG) yang menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Total sebanyak 19 korban dilarikan ke rumah sakit usai kejadian.

1. 19 Orang Dirawat

“19 korban dirawat di 2 rumah sakit,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, ia menyebut tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan tersebut.

“Info sementara tidak ada yang meninggal dunia,” ujar dia.

Sebelumnya, peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial. Dari video yang beredar, para guru hingga siswa tampak kepanikan. Disebutkan kecelakaan itu terjadi ketika para siswa-siswi tengah berbaris dan belajar di lapangan sekolah.

Tampak beberapa siswa yang diduga menjadi korban tergeletak di lapangan sembari diberi pertolongan.