Prabowo Bertemu Sejumlah Tokoh Oposisi Jumat Malam, Siapa Saja?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bertemu dengan para tokoh-tokoh nasional yang selama ini dikenal berada di garis oposisi pada Jumat (30/1/2026) malam. Lantas, siapakah tokoh oposisi yang bertemu Presiden Prabowo?

Informasi ini diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ungkap Menhan Sjafrie.

Sjafrie menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi politik, melainkan juga membahas masalah serius terkait pengelolaan negara, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam hingga masalah keuangan nasional.

“Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp 5.777 triliun (dari) bank Himbara yang menyalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Kemana kebocoran itu?” kata Sjafrie.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin mengajak semua pihak, termasuk oposisi, untuk realistis melihat situasi bangsa dan bersama-sama membenahi kebocoran yang ada, baik yang disebabkan oleh pihak swasta maupun oknum di internal pemerintahan.