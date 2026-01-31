Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Batal Hadiri Harlah 1 Abad NU, Gus Yahya Ungkap Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |11:45 WIB
Prabowo Batal Hadiri Harlah 1 Abad NU, Gus Yahya Ungkap Alasannya
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto batal menghadiri acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan, bahwa sebelumnya Presiden Prabowo telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara tersebut.

"Sejak kemarin sebetulnya sudah ada koordinasi dengan berbagai perangkat yang terkait dengan kepresidenan, seperti Paspampres, protokol Istana, dan lain-lain. Hal-hal teknis yang memang diperlukan untuk kehadiran beliau juga sudah dilakukan,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers usai acara peringatan.

Namun demikian, kata Gus Yahya, kepastian Prabowo berhalangan hadir baru diketahui pada detik-detik akhir menjelang acara berlangsung. Hal itu disebabkan adanya agenda kenegaraan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198694//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-G7vd_large.jpg
Gus Yahya Ungkap Dinamika Internal Jelang Harlah 1 Abad NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198666//presiden_prabowo-Yg0U_large.jpg
Pakar: Keputusan Prabowo soal Board of Peace Tepat di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/278/3198534//prabowo-MoBr_large.jpeg
Prabowo Turun Tangan Hadapi Kebijakan MSCI hingga Rombak BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198622//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-Yjx2_large.jpg
Harlah Ke-100 NU, Prabowo Direncanakan Hadir di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198561//prabowo_subianto-3Ey0_large.jpg
Prabowo Bentuk Perminas Kelola Mineral Strategis di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198549//joko_widodo-sBJl_large.jpg
Gibran Disebut Potensial Capres 2029, Ini Respons Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement