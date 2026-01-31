Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya Ungkap Dinamika Internal Jelang Harlah 1 Abad NU

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |11:20 WIB
Gus Yahya Ungkap Dinamika Internal Jelang Harlah 1 Abad NU
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengungkap adanya dinamika internal yang sempat menerpa menjelang peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU). Meski demikian, kondisi tersebut kini telah berangsur membaik.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat menyampaikan pidato pada acara Harlah 100 Tahun NU yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya mengawali sambutannya dengan mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran perwakilan pengurus NU dari seluruh penjuru Tanah Air.

“Alhamdulillah hadirin sekalian, seluruh PWNU dan PCNU mengirimkan perwakilannya dalam peringatan Harlah 100 Tahun Masehi ini. Sebanyak 38 PWNU dan 548 PCNU dari seluruh Indonesia hadir bersama kita. Alhamdulillah,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198644//said_aqiel_siradj-5NuO_large.jpg
Jelang Muktamar NU, Ulil Abshar Soroti Pentingnya Formasi Kepemimpinan PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198638//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jn7T_large.jpg
Gus Yaqut Belum Ditahan, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198622//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-Yjx2_large.jpg
Harlah Ke-100 NU, Prabowo Direncanakan Hadir di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198613//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-wLdp_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara pada Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198592//gus_yaqut-Ao7W_large.jpg
Rampung Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut: Saya Sampaikan yang Saya Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198585//gus_yahya-1zEM_large.jpg
PBNU Dukung Langkah Prabowo Gabung Dewan Perdamaian, Keputusan Tepat untuk Bantu Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement