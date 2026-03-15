KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi ke Yaqut Akan Dibuka di Persidangan

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan rasuah pengaturan kuota haji tahun 2023 dan 2024. Meski disebut menerima aliran dana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengungkap jumlah pastinya.

KPK menyebut aliran dana korupsi yang dinikmati Yaqut akan terungkap dalam persidangan.

"Terkait berapa yang nanti mengalir, nanti ditunggu di persidangan ya, yang ke Saudara YCQ," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (15/3/2026).

Asep menjelaskan, bahwa aliran dana korupsi tidak harus diterima langsung oleh pejabat negara yang melakukan korupsi. KPK juga melihat sejauh mana peran pejabat tersebut dalam memerintahkan penggunaan dana hasil korupsi itu.