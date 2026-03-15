HOME NEWS NASIONAL

Kasus Kuota Haji Seret Gus Yaqut, Begini Respons Cak Imin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |17:40 WIB
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara terkait penetapan tersangka mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Cak Imin enggan berkomentar banyak karena menilai kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan dirinya.

"Enggak ada hubungannya sama saya," kata Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Cak Imin diketahui sebelumnya mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji di DPR. Pansus tersebut dibentuk saat Gus Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2024.

Namun ketika kembali ditanya tanggapannya sebagai pihak yang pernah terlibat dalam pembentukan Pansus Haji DPR RI, Cak Imin menegaskan bahwa hal tersebut tidak lagi berkaitan dengan dirinya. Sebab saat ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Enggak ada hubungannya sama saya. Tanya Pansus DPR. Saya Menteri, bukan DPR,” ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207085//tersangka_gus_yaqut-5Thp_large.jpg
KPK Ungkap Aliran Dana Korupsi ke Yaqut Akan Dibuka di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206697//deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-yX3Q_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Ada Pungutan hingga Rp84,4 Juta per Jemaah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206688//ishfah_abidal_aziz_alias_gus_alex_mantan_staf_khusus_menteri_agama-hPUF_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Bakal Panggil Gus Alex Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206640//gus_yaqut_tersangka_kpk-rDN4_large.jpg
KPK Ungkap Gus Yaqut dan Sejumlah Pejabat Kemenag Terima Fee Percepatan Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206615//gus_yaqut_saat_digelandang_dari_kpk-WuQ6_large.jpg
Terungkap! Dugaan Manipulasi Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut, Kerugian Negara Rp622 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206572//eks_menteri_agama_yaqut_cholil_qoumas-8meo_large.jpg
Eks Menag Gus Yaqut Ditahan KPK Usai Pemeriksaan Kasus Korupsi Kuota Haji
