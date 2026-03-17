Bangun Jembatan, DPR: Langkah Nyata Kapolri Tindaklanjuti Instruksi Presiden

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan akses masyarakat.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyukseskan seluruh program Presiden Prabowo untuk masyarakat Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Kapolri, Jenderal Sigit, beserta utamanya kepada Polda Riau yang sudah membangun baru saja kita resmikan ada 27 jembatan," kata Titiek saat menghadiri peresmian Jembatan Presisi di Riau, Selasa (17/3/2026).

Pembangunan jembatan Polri ini kata dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasalnya, kata Titiek, jalur penghubung itu bisa memperlancar aktivitas anak sekolah dan lainnya.

"Yang menghubungkan dua daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga sekolah anak-anak bisa sekolah dengan lancar, sesuai dengan ini perintah Pak Presiden langsung dilaksanakan oleh Pak Kapolri beserta jajarannya," ujar Titiek.

Titiek menegaskan, Polri tidak akan berhenti membangun jembatan hanya di Riau. Namun, Ia meyakini jalur penghubung tersebut bakal dibangun di seluruh Indonesia.