Kapolri dan Titiek Tinjau Tesso Nilo, Instruksikan Tindak Tegas Perusak Habitat Gajah!

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) meninjau lahan konservasi gajah di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Selasa (17/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memastikan pemulihan kawasan Tesso Nilo sebagai area konservasi gajah berjalan lancar dan aman. Hal ini sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan populasi Gajah Sumatera di kawasan tersebut.

"Tadi disampaikan oleh Dinas Kehutanan Riau bahwa kawasan gajah yang populasinya sudah sangat sedikit, ini harus diberikan kembali habitat dan ruang hidupnya," kata Sigit.

Ia menyebutkan, akan dilakukan pemulihan lahan seluas 81 ribu hektare di kawasan Tesso Nilo untuk dijadikan area konservasi Gajah Sumatera.

Di sisi lain, Sigit menegaskan seluruh jajaran akan terus menjaga serta menindak tegas pelaku kejahatan terhadap satwa maupun perusakan kawasan hutan.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam mengungkap kasus kematian, dan pencurian gading gajah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

"Tolong dilakukan tindakan tegas agar populasi gajah yang tinggal sedikit ini benar-benar bisa terjaga dan lestari. Selain itu, wilayah konservasi harus sesuai dengan kebutuhan populasi agar bisa berkembang," tegasnya.