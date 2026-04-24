Prabowo Bertemu 4 Mata dengan Kapolri Selama 1 Jam, Ini yang Dibahas

Prabowo Bertemu 4 Mata dengan Kapolri Selama 1 Jam, Ini yang Dibahas (Dok Setkab)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait keamanan nasional serta kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor.

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo dan Kapolri juga membahas penguatan sinergi antara kepolisian dengan berbagai lembaga dan sektor terkait dalam mendukung program-program nasional.

“Selain itu, dibahas pula sinergi antara kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Seskab Teddy.

(Erha Aprili Ramadhoni)

