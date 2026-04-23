HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Kembali Kunjungi Prancis dalam Waktu Dekat

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |07:53 WIB
Prabowo Bakal Kembali Kunjungi Prancis dalam Waktu Dekat
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mengunjungi Prancis dalam waktu dekat. Terakhir, Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Selasa (14/4/2026).

1. Prabowo Dijadwalkan Kembali Kunjungi Prancis

"Rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat," ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Sugiono mengatakan, Prabowo dan Macron memiliki kedekatan hubungan pribadi. Hal ini menjadi sebuah modal besar untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Dalam kunjungan Prabowo ke Prancis akan membuat peningkatan hubungan kemitraan strategis yang lebih komprehensif. "Ini sedang dibahas sehingga diharapkan saat itu terjadi nanti cakupan kerja sama yang kita lakukan dengan Prancis juga akan menjadi lebih luas dan lebih strategis."

Sementara itu, Sugiono membeberkan hasil kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa waktu lalu saat bertemu empat mata dengan Macron. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214124/prabowo-8ylm_large.jpg
Prabowo dan PM Australia Albanese Diskusi Bahas Konflik Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214005/prabowo-yXgw_large.jpg
Kabar Baik untuk Kpopers! Prabowo Ingin Tingkatkan Jumlah Konser K-Pop di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213881/prabowo-S4L8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun PLTS 17 Gigawatt Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213856/prabowo_subianto-hPQC_large.jpg
Survei Index Politica Ungkap 70,77 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213799/dudung-fmsP_large.jpg
Prabowo Panggil Dudung ke Istana Bahas Isu Geopolitik-Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213693/prabowo-Lvru_large.jpg
Momen Prabowo Hadiri Syukuran Ulang Tahun ke-67 Titiek Soeharto, Dapat Potongan Tumpeng
