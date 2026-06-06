Saat Prabowo Kenang Hari Lahir Bung Karno Lewat Potret Sang Proklamator

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, mengenang hari lahir Presiden Pertama RI Soekarno alias Bung Karno. Dia membagikan potret Sang Proklamator lewat akun media sosialnya, Sabtu (6/5/2026).

Dalam unggahan yang dibagikan pada peringatan hari lahir Bung Karno, Prabowo menampilkan potret sketsa hitam-putih yang memperlihatkan sosok Soekarno sedang memberikan hormat mengenakan peci dan seragam kebesarannya.

Pada bagian atas gambar tertulis pesan “Mengenang Hari Lahir Presiden Soekarno”, sementara tanggal 6 Juni 2026 dicantumkan sebagai penanda peringatan kelahiran sang proklamator. Di bagian bawah, tertera identitas Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo kerap kali mengutip kata-kata dari Proklamator. Salah satunya, saat menyampaikan pidato di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin (2/6/2025) silam.

"Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing," ujar Prabowo kala itu.