Hut ke-499 Jakarta, Pramono Berencana Gratiskan Transportasi Umum hingga Tempat Wisata

JAKARTA - Dalam rangka memperingatkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memberikan kado spesial untuk warga. Pertama, Pemprov akan memberikan layanan gratis naik transportasi umum.

"Jadi kalau gratis bukan di tempat hiburan. Gratis memanfaatkan transportasi umum, nanti kami akan umumkan pada saatnya," kata Pramono kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (5/6/2026).

Selain itu, Pramono juga akan mempertimbangkan tempat pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bebas biaya masuk ketika Jakarta tepat berusia 499 tahun. Ia berjanji akan mengumumkan hal tersebut sebelum 22 Juni 2026.

"Misalnya masuk di Ancol, masuk di Ragunan, kemudian museum-museum yang ada, perpustakaan, dan sebagainya. Kalau itu nanti akan kami adakan tepat pada tanggal sebelum tanggal 22 pasti akan kami umumkan," ucap dia.

Dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, dia juga akan meresmikan beberapa fasilitas umum yang ada di Ibu Kota. Seperti contohnya, penataan kembali kawasan Rasuna Said, peresmian Stasiun JIS hingga jembatan penyeberangan orang (JPO).