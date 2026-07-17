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JPO Tendean Akan Dibangun Kembali, Pramono: Jangka Pendeknya Kita Buat Zebra Cross

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |17:05 WIB
JPO Tendean Akan Dibangun Kembali, Pramono: Jangka Pendeknya Kita Buat Zebra Cross
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone/Danan)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, akan dibangun kembali setelah mengalami kerusakan parah akibat ditabrak truk. Penanganan dilakukan melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Sambil menunggu pembangunan JPO baru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan penyediaan zebra cross sebagai solusi sementara bagi pejalan kaki.

"Saya sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, memintakan izin apakah itu bisa digunakan untuk zebra cross dalam jangka pendek dulu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Pramono menegaskan, JPO tersebut harus dibangun kembali karena berada di lokasi yang menjadi titik strategis penyeberangan masyarakat. Untuk merealisasikan pembangunan, Pemprov DKI akan menyiapkan berbagai alternatif pendanaan.

"Saya sudah memerintahkan juga untuk segera dibangun JPO baru. Bahwa itu apakah melalui APBD, creative financing, CSR dan sebagainya, atau naming right, sekarang kita lakukan dan minggu depan ini kami rapatkan, segera kami putuskan," kata Pramono.

 

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