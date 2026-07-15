Scroll kebawah untuk membaca artikel
MENU
icon okezone Okezone.com
Untuk Anda
TV Scope
Viral
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
icon jfk
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Pramono Minta Tumpukan Sampah TPS Rusun Waduk Pluit Diselesaikan dalam 10 Hari
Danandaya Arya putra ,Jurnalis
Rabu, 15 Juli 2026 |21:15 WIB
Pramono Minta Tumpukan Sampah TPS Rusun Waduk Pluit Diselesaikan dalam 10 Hari
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

JAKARTA - Tumpukan sampah yang menggunung di TPS Rumah Susun (Rusun) Waduk Pluit, Jakarta Utara, mendapat perhatian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dia meminta agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat dan memberi batas waktu paling lambat 10 hari.

"Saya sudah meminta untuk diselesaikan selambat-lambatnya 8 sampai 10 hari," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Pramono menjelaskan, persoalan utama sampah menumpuk di TPS Rusun Waduk Pluit disebabkan oleh keterlambatan pengangkutan. Sebab, TPST Bantargebang juga telah menurunkan daya tampung sampah dari Jakarta.

"Seperti kita ketahui, di Rusun Waduk Pluit karena adanya keterlambatan antrean di TPST-TPST yang ada, kemudian ke Bantargebang, terjadi penumpukan," tuturnya.

Untuk membereskan sampah di TPS Rusun Waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan alat berat dan truk pengangkut sampah. Jumlah tersebut juga akan ditambah agar penanganannya cepat selesai.

Halaman:
1 2
      
Share
Follow Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Lihat Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya