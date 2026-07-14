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Sampah Menggunung di Sejumlah Titik Jakarta Imbas Penurunan Daya Tampung TPST Bantargebang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |14:05 WIB
Sampah Menggunung di Sejumlah Titik Jakarta Imbas Penurunan Daya Tampung TPST Bantargebang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
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JAKARTA - Sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta mengalami kendala penanganan sampah imbas dari penurunan daya tampung TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Situasi ini menyebabkan tumpukan sampah menggunung di beberapa wilayah.

"Jadi sampah di Jakarta sekarang ini memang beberapa pasti, karena apa volumenya yang bisa ditampung di Bantargebang kan mengalami penurunan yang luar biasa, ada beberapa yang terganggu," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/7/2026).

Adapun tumpukan sampah hingga menggunung saat ini terjadi di TPS Rusun Waduk Pluit, Jakarta Utara. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Meski begitu, Pramono memastikan pengangkutan sampah akan dikerjakan secara maksimal, agar tidak tertimbun di satu titik.

"Tetapi segera yang begitu pasti kalau kamu lihat sekarang pasti udah ditangani," ucap dia.

Sekadar informasi, gunungan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi sempat longsor pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Dampak longsor tersebut membuat Jakarta dihadapkan dengan persoalan penanganan sampah.

Pascalongsor tersebut, TPST Bantargebang mulai Agustus 2026 hanya menerima sampah residu. Artinya, hanya sampah yang tidak dapat diolah kembali, seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu kotor, serta sampah campuran tidak bisa dipilah yang bisa dibuang ke TPST Bantargebang.

(Rahman Asmardika)

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