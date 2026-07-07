Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Dikeluhkan Warga, Jalan Ambles di Pulogadung Segera Diperbaiki

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |13:29 WIB
Usai Dikeluhkan Warga, Jalan Ambles di Pulogadung Segera Diperbaiki
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga segera memperbaiki jalan ambles di bantaran Kali Pulogadung, Jakarta Timur. Kerusakan jalan tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena telah berlangsung selama beberapa bulan.

"Yang di Pulogadung saya sudah memerintahkan untuk segera diperbaiki," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Pramono menjelaskan, penanganan awal lokasi tersebut merupakan tanggung jawab Dinas SDA karena berada di sisi aliran kali. Namun, untuk mempercepat proses perbaikan, ia juga meminta Dinas Bina Marga ikut terlibat.

"Itu kan dulu Sumber Daya Air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan bronjongnya sudah kita minta untuk segera diperbaiki," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228254//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2o5l_large.jpg
Pramono Usulkan Tambahan 1.000 Kuota Sekolah Rakyat untuk Anak Jalanan dan Putus Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228198//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-81Q4_large.jpg
Pramono Klaim Jakarta Naik ke Peringkat 53 Kota Global, Ungguli Washington DC dan Abu Dhabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228190//pramono-cmdS_large.jpg
Pramono Bakal Godok Usulan 5 Rute Baru Transjabodetabek dari Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228118//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-sDEl_large.jpg
Pramono Siap Dukung Sekolah Rakyat di Jakarta, Target Tampung hingga 1.000 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228103//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-iXrS_large.JPG
Sidak Proyek Flyover Latumenten Bareng Pramono, Legislator DKI Ini Ungkap Bakal Ada Skywalk Dilengkapi Lift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228086//pramono_anung-amgS_large.jpg
Usai Lantik DTKJ, Pramono Targetkan Peralihan Besar ke Transportasi Umum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement