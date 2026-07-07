Usai Dikeluhkan Warga, Jalan Ambles di Pulogadung Segera Diperbaiki

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga segera memperbaiki jalan ambles di bantaran Kali Pulogadung, Jakarta Timur. Kerusakan jalan tersebut sebelumnya dikeluhkan warga karena telah berlangsung selama beberapa bulan.

"Yang di Pulogadung saya sudah memerintahkan untuk segera diperbaiki," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Pramono menjelaskan, penanganan awal lokasi tersebut merupakan tanggung jawab Dinas SDA karena berada di sisi aliran kali. Namun, untuk mempercepat proses perbaikan, ia juga meminta Dinas Bina Marga ikut terlibat.

"Itu kan dulu Sumber Daya Air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan bronjongnya sudah kita minta untuk segera diperbaiki," ujarnya.