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Pramono Klaim Jakarta Naik ke Peringkat 53 Kota Global, Ungguli Washington DC dan Abu Dhabi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |14:02 WIB
Pramono Klaim Jakarta Naik ke Peringkat 53 Kota Global, Ungguli Washington DC dan Abu Dhabi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota global dunia terus membaik. Bahkan, menurutnya, Jakarta kini berada di atas sejumlah kota besar dunia, seperti Washington DC di Amerika Serikat dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan pada pembukaan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026).

Pramono mengatakan, peningkatan peringkat tersebut merupakan hasil berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan daya saing ibu kota di tingkat global.

"Ketika saya dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada waktu itu indeks kota globalnya nomor 74. Alhamdulillah, dalam 10 bulan naik menjadi 71. Kemudian, dua hingga tiga minggu yang lalu dilakukan survei oleh lembaga internasional yang berpusat di Brussels terhadap 100 kota dunia. Jakarta kini berada di peringkat ke-53," ujarnya.

Pramono menilai capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan posisi Jakarta di kancah global. Bahkan, ia menyebut Jakarta kini berada di atas kota-kota besar dunia seperti Washington DC dan Abu Dhabi.

"Dan Jakarta lebih bagus dari Washington DC, yang penting itulah. Lebih bagus juga dari Abu Dhabi dan sebagainya," katanya.

 

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