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Jakarta Diselimuti Polusi Saat CFD, Pramono Ungkap Penyebabnya: 3 Minggu Tak Hujan

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |13:35 WIB
Jakarta Diselimuti Polusi Saat CFD, Pramono Ungkap Penyebabnya: 3 Minggu Tak Hujan
Car Free Day di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons keluhan warga di media sosial, terkait buruknya kualitas udara Jakarta saat pelaksanaan Car Free Day (CFD), Minggu (16/8/2026) pagi.

Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah warganet mengunggah kondisi langit Jakarta yang tampak pekat diselimuti polusi. Salah satunya diunggah akun Threads @pratawaryanta yang memperlihatkan suasana pagi Jakarta sekaligus tangkapan layar kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat.

"Mau jogging di CFD tapiiiii polusi udara dan langit Jakarta kayak gini mending tarik selimut lagi aja ga siiihhh?" tulis akun tersebut.

Akun itu juga mengunggah tangkapan layar dari situs pemantau kualitas udara IQAir yang menunjukkan kondisi udara Jakarta dalam kategori tidak sehat.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono membenarkan kualitas udara di Ibu Kota saat ini cukup memprihatinkan. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi minimnya curah hujan yang terjadi selama tiga minggu terakhir.

"Saudara-saudara sekalian, memang sekarang ini kondisi cuaca dan polusi udara cukup memprihatinkan. Karena memang kita sudah hampir tiga minggu tidak pernah ada hujan," ujar Pramono saat konferensi pers di Taman Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

 

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