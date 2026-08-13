Pramono Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung pada 2028

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan normalisasi Kali Cakung Lama rampung pada 2028. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir, khususnya di wilayah Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan prasarana dan sarana Kali Cakung Lama beserta kelengkapannya di Jalan Gading Griya Lestari, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Kamis (13/8/2026).

"Harapannya di tahun 2028, normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Airnya akan bisa terdorong sampai ke muara, sampai ke laut," ujar Pramono.

Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di daerah aliran sungai (DAS) Kali Cakung Lama yang berada di dua kelurahan, yakni Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, dan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pembangunan Kali Cakung Lama merupakan bagian dari JakTirta Project yang dilaksanakan pada 2025-2026. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sungai, mengurangi risiko luapan saat curah hujan tinggi, serta mempercepat aliran air menuju hilir.

Berdasarkan perhitungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi dampak banjir hingga sekitar 20 persen di wilayah tersebut.