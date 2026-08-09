Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gedung di Cikini Jadi Kantor Sementara ASN Terdampak Kebakaran Bapenda

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |22:00 WIB
Gedung di Cikini Jadi Kantor Sementara ASN Terdampak Kebakaran Bapenda
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya telah menyiapkan salah satu gedung di Cikini, Jakarta Pusat untuk menjadi kantor sementara ASN yang terdampak kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta. Diketahui, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di gedung tersebut.

Awalnya, Pramono menyatakan kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 itu berdampak pada 1.000 ASN. Menurutnya, beberapa ASN akan berkantor di kantor Sudin masing-masing.

"Dan kami sudah merencanakan di Cikini, salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar ASN yang akan kita pindahkan," kata Pramono, Minggu (9/8/2026).

Ia menjelaskan, sebelum proses perpindahan ini selesai, ASN bisa bekerja dari mana saja. Hal itu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

"Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan Work From Home atau Work From Everywhere, supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada," ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/340/3236279/karhutla-g7MW_large.jpg
Kebakaran di Bromo Padam, Petugas Fokus Lakukan Pendinginan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/338/3235569/kebakaran-Mj8p_large.jpg
Kebakaran Melahap Pabrik Bingkai di Duren Sawit Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/337/3235326/menko_polkam-plya_large.jpg
Cegah Kebakaran Imbas El Nino, Area TPA Sampah Bakal Rutin Disiram Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/338/3235127/pramono-57y0_large.jpg
Antisipasi Kebakaran, Pramono Minta Seluruh RW di Jakarta Miliki Apar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/338/3235065/gedung_bapenda-ZXei_large.jpg
Gedung Bapenda Kebakaran, Pegawai Dialihkan WFH atau Sudin Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/338/3233942/kebakaran-5vqz_large.jpg
Gedung di PIK 2 Kebakaran, 3 WN China Berhasil Dievakuasi saat Terjebak Kepulan Asap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement