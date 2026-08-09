Gedung di Cikini Jadi Kantor Sementara ASN Terdampak Kebakaran Bapenda

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya telah menyiapkan salah satu gedung di Cikini, Jakarta Pusat untuk menjadi kantor sementara ASN yang terdampak kebakaran Gedung Bapenda DKI Jakarta. Diketahui, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di gedung tersebut.

Awalnya, Pramono menyatakan kebakaran yang terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 itu berdampak pada 1.000 ASN. Menurutnya, beberapa ASN akan berkantor di kantor Sudin masing-masing.

"Dan kami sudah merencanakan di Cikini, salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar ASN yang akan kita pindahkan," kata Pramono, Minggu (9/8/2026).

Ia menjelaskan, sebelum proses perpindahan ini selesai, ASN bisa bekerja dari mana saja. Hal itu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

"Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan Work From Home atau Work From Everywhere, supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada," ucapnya.

(Arief Setyadi )

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