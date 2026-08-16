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Pemprov DKI Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |08:33 WIB
Pemprov DKI Siapkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi, di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak setelah mendapat kabar mengenai bencana tersebut.

Hal itu disampaikan Pramono dalam konferensi pers di Taman Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

“Kemarin kami langsung melakukan koordinasi, dan selalu Pemerintah DKI Jakarta pasti akan berkontribusi memberikan bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak dari gempa,” kata Pramono.

Pramono mengatakan, pihaknya masih mempelajari kebutuhan masyarakat terdampak serta bentuk bantuan yang dapat diberikan Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti untuk yang di NTT, di Maumere dan sebagainya, kami sedang mempelajari mana-mana yang kemudian Pemerintah DKI Jakarta bisa ikut andil untuk memberikan bantuan,” ujarnya.

 

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