Gempa Dahsyat M7,7 Robohkan Masjid Kubah Merah Putih di Manggarai Timur

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan M7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Puluhan orang dikabarkan jadi korban akibat gempa dahsyat tersebut.

Selain itu, sejumlah bangunan rusak, salah satunya Masjid Al Istiqomah Ronting atau Masjid Kubah Merah Putih di Kabupaten Manggarai Timur, yang roboh hampir rata dengan tanah.

Masjid yang dikenal sebagai Masjid Kubah Merah Putih tersebut berdiri di kawasan pesisir Pantai Ronting. Masjid bersejarah yang menjadi bagian dari perkembangan peradaban Islam di Desa Ronting dan sekitarnya.

Sebelumnya, Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, setelah mendapat laporan adanya gempa di NTT, pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto dan berkoordinasi dengan jajaran terkait.

“Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara.

Dia menegaskan, pemerintah pusat, daerah dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah mitigasi, tanggap darurat secara cepat.

“Tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait,”ujarnya

(Fahmi Firdaus )

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