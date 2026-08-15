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Wapres Gibran Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di NTT

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |22:30 WIB
Wapres Gibran Sampaikan Duka Mendalam atas Gempa M7,7 di NTT
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026). Gempa yang terjadi pukul 04.58.24 WIB tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di sejumlah wilayah. 

“Saya menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur,” kata Gibran, Sabtu.

Gibran menyampaikan pikiran dan doanya ditujukan kepada seluruh warga NTT yang terdampak. Ia secara khusus menyampaikan perhatian kepada keluarga korban meninggal, warga yang rumahnya mengalami kerusakan, serta masyarakat yang masih menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

“Pikiran dan doa saya bersama seluruh masyarakat yang terdampak, khususnya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, mengalami kerusakan tempat tinggal, maupun yang saat ini masih berada dalam situasi sulit akibat bencana,” ujarnya.

Wapres memastikan pemerintah terus mengambil langkah penanganan untuk mengurangi dampak bencana. Upaya tersebut mencakup evakuasi warga, pendataan korban dan kerusakan, serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

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