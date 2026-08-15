KSAU Kerahkan Hercules yang Tak Ikut Demo Udara HUT Ke-81 RI Bantu Korban Gempa NTT

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan sejumlah pesawat Hercules yang tidak terlibat dalam demo udara pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dikerahkan ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Pesawat tersebut difokuskan untuk membantu penanganan korban gempa bumi.

"Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana," ujar Tonny di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (15/8/2026).

Tonny menegaskan TNI Angkatan Udara (TNI AU) telah menyiagakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk membantu penanganan korban gempa. Bantuan tersebut meliputi evakuasi, distribusi logistik, hingga pengerahan tenaga kesehatan.

"Jadi pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak," tuturnya.

Tonny menambahkan, dirinya telah melaporkan kesiapan tersebut kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Panglima TNI, kata dia, meminta TNI AU segera bergerak bersama elemen bangsa lainnya untuk membantu para korban.

"Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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